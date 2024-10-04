Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями Шарапова

В селе Шарапово городского округа Чехов организовали выездную встречу администрации муниципалитета с жителями. На совещании рассмотрели более 40 обращений, касающихся благоустройства территорий.

Жители Шарапова рассказали представителям администрации Чехова о необходимости улучшения состояния дорог и уличного освещения. Часть вопросов, касающихся содержания многоквартирных домов, адресовали специалистам управляющей компании «Волхонка».

Всего поступило свыше 40 обращений. Жителей беспокоят темы благоустройства дворов и общественных территорий, качества жилищно-коммунальных услуг, содержания контейнерных площадок и транспортного обслуживания.

Ответы на некоторые вопросы присутствующие получили на встрече, оставшиеся передадут профильным специалистам.

Напомним, все желающие могут проконсультироваться не только на выездных встречах с администрацией, но и в территориальных отделах. Стремиловский территориальный отдел работает в селе Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, телефон +7 (49-67) 27-91-17, Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице в доме № 8А, 2 этаж, телефон +7 (49-67) 24-14-12, территориальный отдел Столбовая–Любучаны расположен в селе Троицкое, дом № 4/1, телефон +7 (49-67) 24-32-46.

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