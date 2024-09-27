Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями села Троицкое

На встречу с жителями Троицкого городского округа Чехов приехали сотрудники администрации округа, депутаты Совета депутатов, члены Молодежного парламента. Обсудили темы содержания многоквартирных домов и дворов близи них, утилизации отходов, освещения и ремонта дорог и другие.

Выездная встреча с участием профильных специалистов администрации муниципалитета, депутатов, представителей региональных и федеральных структур, участников Молодежного парламента и местных жителей состоялась в селе Троицкое городского округа Чехов.

На мероприятии побеседовали на тему содержания многоквартирных домов, благоустройства и содержания территорий, вывоза мусора, благоустройства дорожной сети, качества образования, здравоохранения и культуры.

Жители населенных пунктов Чехова могут получить консультацию по волнующим их вопросам не только на выездных встречах, но и в трех территориальных отделах: Стремиловский, Баранцевский и Столбовая — Любучаны.

Стремиловский территориальный отдел работает по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, телефон +7 (49-67) 27-91-17. Баранцевский территориальный отдел открыт по адресу: село Новый Быт, улица Новая, дом № 8а, 2 этаж, телефон +7 (49-67) 24-14-12. Территориальный отдел Столбовая — Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, телефон +7 (49-67) 24-32-46.

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