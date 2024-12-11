Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями села Новый Быт

Открытые диалоги властей городского округа с каждым жителем продолжаются. В этот раз выездная встреча администрации прошла в селе Новый Быт.⠀
Просьбы жителей касались комплексного благоустройства, ремонта многоквартирных домов, дорог, вопросов здравоохранения, земельно-имущественных отношений и содержания дворов.
Староста деревни Пешково Юрий Кобяков обратился к сотрудникам администрации с просьбой отремонтировать уличное освещение и спилить сухие деревья.
«Обещали, что в ближайшее время вопрос будет решен. Это очень хорошая форма работы. Сами понимаете, ехать в Чехов, записываться на прием, ходить по кабинетам, начальников искать — это очень утомительно. А здесь, пожалуйста, каждый человек может прийти со своей проблемой, ее быстро обсудить и оперативно решить», — отметил староста.
Подобные встречи представителей разных сфер муниципалитета проходят еженедельно. Жители могут сделать запрос устно либо в письменном виде. Каждый заявитель в конце мероприятия обязательно получит ответ.