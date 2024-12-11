Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями села Новый Быт

«Обещали, что в ближайшее время вопрос будет решен. Это очень хорошая форма работы. Сами понимаете, ехать в Чехов, записываться на прием, ходить по кабинетам, начальников искать — это очень утомительно. А здесь, пожалуйста, каждый человек может прийти со своей проблемой, ее быстро обсудить и оперативно решить», — отметил староста.