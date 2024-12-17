Администрация Чехова провела выездной прием жителей в поселке Столбовом
Выездной прием администрации Чехова прошел в Столбовом поселке. На вопросы жителей ответили представители профильных ведомств.
Жители задали вопросы по содержанию многоквартирных домов, отоплению и электроснабжению. Также уделили внимание темам ЖКХ и организации железнодорожного переезда.
Некоторые попросили отремонтировать тротуары и дороги.
«Давайте мы попросим наших руководителей управления взять на контроль этот адрес», — сказал глава городского округа Михаил Собакин.
На встречу пришли жители окрестных деревень.
«Хотелось бы почаще встречаться, потому что много вопросов, касающихся жителей деревень и поселков. Естественно, людям очень удобно сюда прийти, задать вопрос и получить на них ответ», — добавил житель деревни Сандарово Евгений Лихачев.
Подобные встречи проходят еженедельно. Жители могут задать вопрос письменно или устно. Каждый получит ответ.