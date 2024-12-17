Администрация Чехова провела выездной прием жителей в поселке Столбовом

Выездной прием администрации Чехова прошел в Столбовом поселке. На вопросы жителей ответили представители профильных ведомств.

Жители задали вопросы по содержанию многоквартирных домов, отоплению и электроснабжению. Также уделили внимание темам ЖКХ и организации железнодорожного переезда.

Некоторые попросили отремонтировать тротуары и дороги.

«Давайте мы попросим наших руководителей управления взять на контроль этот адрес», — сказал глава городского округа Михаил Собакин.

На встречу пришли жители окрестных деревень.

«Хотелось бы почаще встречаться, потому что много вопросов, касающихся жителей деревень и поселков. Естественно, людям очень удобно сюда прийти, задать вопрос и получить на них ответ», — добавил житель деревни Сандарово Евгений Лихачев.

Подобные встречи проходят еженедельно. Жители могут задать вопрос письменно или устно. Каждый получит ответ.