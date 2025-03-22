Администрация Чехова провела выездной прием жителей села Троицкое

Выездной прием прошел в Доме культуры «Современник» в селе Троицкое. Специалисты взяли на себя обязательство поддерживать связь с жителями и помочь им в решении проблем.

«Очень хорошие впечатления о главе. Практически все вопросы были решены в положительным смысле. Например, с дорогами в деревне Гавриково», — сказал староста деревни Гавриково Андрей Лобанов.

На встрече также рассмотрели работу общественного транспорта, содержание многоквартирных домов, благоустройство территорий и общественных пространств.

«Пришла с вопросом организации освещения на одной из улиц, которая находится в полутьме уже много лет, и модернизации детской площадки в нашей деревне. В принципе, меня все обнадеживает. Сказали, что вопрос можно решить в довольно короткие сроки», — сказала староста деревни Дубинино Наталья Попова.

Все вопросы будут рассмотрены в ближайшее время.