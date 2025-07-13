Администрация Чехова провела выездной прием жителей поселка Васькино
Глава муниципального округа Михаил Собакин совместно с коллегами и депутатами провели выездной прием жителей поселка Васькино. Они ответили на вопросы в сферах транспортного обслуживания, соблюдения миграционного законодательства, дорожной безопасности и экологии.
Администрация Чехова проводит подобные приемы на постоянной основе. На этот раз жители поселка Васькино попросили включить контейнерные площадки, расположенные в их населенных пунктах, в следующий этап программы модернизации. Глава округа поручил проверить имеющиеся списки и дополнить их обозначенными объектами.
Также они обратили вниманием на содержание многоквартирных домов и борщевик, который разросся на заброшенной территории.
«Жители наших самых густонаселенных СНТ „Сосновый аромат“ и „Соколиная гора“ просили обратить внимание на поле за коровником, где вырос борщевик. В ближайшие дни определим хозяина и направим требование обработать территорию. Жители Новоселок просили проверить хостелы в округе и обратить внимание на работу светофора, который находится на перекрестке», — рассказал Михаил Собакин.
В ходе встречи обсудили также освещение в поселке и строительство детских игровых площадок. Землю для детской инфраструктуры в одной части населенного пункта уже выделили. Сейчас идет подбор второго места.
Все полученные от граждан обращения были оформлены в протокол и взяты в работу. Ответственным лицам даны поручения взять на контроль каждый вопрос и предоставить официальный ответ о выполненной работе.
Жители муниципального округа могут получить консультации в территориальных отделах. Чеховский ТО располагается на улице Полиграфистов, 13б. Записаться можно по телефону: 8 (496) 726-91-52. Стремиловский отдел работает в селе Дубна в доме № 30. Телефон: 8 (49-67) 27-91-17. Баранцевский — в селе Новый Быт на улице Новая, 8а. Запись осуществляется по номеру: 8 (496) 724-14-12. Территориальный отдел «Столбовая — Любучаны» открыт в селе Троицкое в доме № 4/1. Телефон: 8 (49-67) 24-32-46.