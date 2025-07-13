Администрация Чехова провела выездной прием жителей поселка Васькино

Глава муниципального округа Михаил Собакин совместно с коллегами и депутатами провели выездной прием жителей поселка Васькино. Они ответили на вопросы в сферах транспортного обслуживания, соблюдения миграционного законодательства, дорожной безопасности и экологии.

Администрация Чехова проводит подобные приемы на постоянной основе. На этот раз жители поселка Васькино попросили включить контейнерные площадки, расположенные в их населенных пунктах, в следующий этап программы модернизации. Глава округа поручил проверить имеющиеся списки и дополнить их обозначенными объектами.

Также они обратили вниманием на содержание многоквартирных домов и борщевик, который разросся на заброшенной территории.

«Жители наших самых густонаселенных СНТ „Сосновый аромат“ и „Соколиная гора“ просили обратить внимание на поле за коровником, где вырос борщевик. В ближайшие дни определим хозяина и направим требование обработать территорию. Жители Новоселок просили проверить хостелы в округе и обратить внимание на работу светофора, который находится на перекрестке», — рассказал Михаил Собакин.