Администрация Чехова провела выездной прием жителей поселка Столбовая
Жители поселка Столбовая смогли задать вопросы главе муниципального округа Михаилу Собакину и представителям профильных структур во время выездного приема. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ и благоустройства придомовых территорий.
Жители также интересовались содержанием многоквартирных домов, обрезкой деревьев, модернизацией детских площадок и работой очистных сооружений. Собственники домов № 3 и № 8 на улице Парковой попросили помощи в сборе документов на проведение капитального ремонта.
«Все обращения оформлены в протокол и взяты в работу. Часть вопросов удалось решить на месте, по остальным назначены ответственные и сроки исполнения. Профильные службы будут оставаться с жителями на связи, чтобы информировать о ходе работ», — заявил глава Чехова Михаил Собакин.
Традиционный формат встреч выбран не только для удобства. Он помогает наладить контакт между жителями и администрацией округа.
«Я очень благодарна, что устраивают эти выездные встречи, потому что не каждый человек может записаться на прием. Здесь можем все решить за одну встречу», — сказала Нина Визинитова.
Жители муниципального округа могут получить консультации в территориальных отделах. Чеховский ТО располагается на улице Полиграфистов, 13б. Записаться можно по телефону: 8 (496) 726-91-52. Стремиловский отдел работает в селе Дубна в доме № 30. Телефон: 8 (496) 727-91-17. Баранцевский — в селе Новый Быт на улице Новая, 8а. Запись осуществляется по номеру: 8 (496) 724-14-12. Территориальный отдел «Столбовая — Любучаны» открыт в селе Троицкое в доме № 4/1. Телефон: 8 (496) 724-32-46.