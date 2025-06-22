Администрация Чехова провела выездной прием жителей поселка Столбовая

Жители поселка Столбовая смогли задать вопросы главе муниципального округа Михаилу Собакину и представителям профильных структур во время выездного приема. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ и благоустройства придомовых территорий.

Жители также интересовались содержанием многоквартирных домов, обрезкой деревьев, модернизацией детских площадок и работой очистных сооружений. Собственники домов № 3 и № 8 на улице Парковой попросили помощи в сборе документов на проведение капитального ремонта.

«Все обращения оформлены в протокол и взяты в работу. Часть вопросов удалось решить на месте, по остальным назначены ответственные и сроки исполнения. Профильные службы будут оставаться с жителями на связи, чтобы информировать о ходе работ», — заявил глава Чехова Михаил Собакин.

Традиционный формат встреч выбран не только для удобства. Он помогает наладить контакт между жителями и администрацией округа.

«Я очень благодарна, что устраивают эти выездные встречи, потому что не каждый человек может записаться на прием. Здесь можем все решить за одну встречу», — сказала Нина Визинитова.