Администрация Чехова провела выездной прием жителей поселка Любучаны

Чтобы выявить уязвимые места и их устранить, в Чехове на постоянной основе проходят встречи представителей администрации с жителями округа. На этот раз глава муниципалитета Михаил Собакин совместно с сотрудниками профильных управлений посетил поселок Любучаны.

Часть просьб удалось решить на месте, остальные оформили в протокол и взяли в работу. В дальнейшем по ним дадут поручения, назначат ответственных и обозначат сроки решения. Профильные службы будут оставаться с жителями на связи, чтобы информировать о ходе работ.

«Уходящий год стал очень плодотворным в части встреч с жителями как в ходе „Выездных администраций“, так и других мероприятий. Вместе мы смогли решить много вопросов, снять часть проблем, тревожащих жителей. Я благодарю всех за неравнодушие, за отклики и совместную конструктивную работу. Впереди нас ждет еще более насыщенный событиями год. Уверен, что вместе мы сможем сделать наш округ еще более комфортным для жизни», — прокомментировал глава округа Михаил Собакин.

Получить консультацию по актуальным вопросам можно не только в ходе «Выездных администраций», но и в территориальных отделах округа.