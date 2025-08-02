Администрация Чехова провела выездной прием жителей микрорайона Венюково

Представители администрации и специалисты профильных и смежных отраслей провели традиционный прием жителей в микрорайоне Венюково. На встрече обсудили вопросы здравоохранения и образования, содержания многоквартирных домов и благоустройства.
Представители администрации предупредили о возможных неудобствах: в микрорайоне идет ремонт котельной и прокладка новых теплотрасс по двум адресам. Работы проводят в рамках реализации масштабной программы по модернизации объектов теплоснабжения, которая реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Также в ближайшее время начнется благоустройство сквера у Дома культуры «Энергия» и бульвара «Новый».
Жители с пониманием относятся к временным неудобствам. В адрес администрации прозвучали слова благодарности за результаты работы по благоустройству тротуаров и содержанию дворовых территорий.
Все полученные обращения зафиксированы, по каждому проведут необходимые работы.
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