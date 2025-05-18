Администрация Чехова провела выездной прием жителей микрорайона Полиграф

Для жителей наиболее проблемная тема — ЖКХ. Они смогли задать волнующие вопросы главе округа Михаилу Собакину, его заместителям и профильным специалистам.

Одни из самых распространенных вопросов — уборка подвалов и подъездов, ремонт входных групп, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворов и вывоз мусора.

В выездном приеме приняли участие жители не только микрорайона Полиграф, но и близлежащих деревень и сел.

«Все обращения мы приняли в работу. По ним в обязательном порядке будут даны поручения, назначены ответственные лица и обозначены сроки решения. Со всеми жителями будем держать обратную связь», — заявил глава Чехова Михаил Собакин.

Встреча прошла в гимназии № 7.

«По удобству очень хорошо. Место близко к дому, потому что обычно выездные администрации проходят в селах. Здесь, конечно, удобно», — сказала житель дома № 39 на улице Ильича Екатерина Тарасова.