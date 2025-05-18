Администрация Чехова провела выездной прием жителей микрорайона Полиграф
Для жителей наиболее проблемная тема — ЖКХ. Они смогли задать волнующие вопросы главе округа Михаилу Собакину, его заместителям и профильным специалистам.
Одни из самых распространенных вопросов — уборка подвалов и подъездов, ремонт входных групп, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворов и вывоз мусора.
В выездном приеме приняли участие жители не только микрорайона Полиграф, но и близлежащих деревень и сел.
«Все обращения мы приняли в работу. По ним в обязательном порядке будут даны поручения, назначены ответственные лица и обозначены сроки решения. Со всеми жителями будем держать обратную связь», — заявил глава Чехова Михаил Собакин.
Встреча прошла в гимназии № 7.
«По удобству очень хорошо. Место близко к дому, потому что обычно выездные администрации проходят в селах. Здесь, конечно, удобно», — сказала житель дома № 39 на улице Ильича Екатерина Тарасова.
Отметим, жители могут обратиться за консультацией в территориальные отделы. В селе Троицкое специалисты принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30. Сельчане могут также позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в Новом Быту на Новой улице в доме № 8А. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.