Администрация Чехова провела выездной прием участников «Активного долголетия»

Выездной прием участников клуба «Активное долголетие» прошел во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Перед началом мероприятия заведующий отделением Чеховской больницы, врач-онколог Басир Бамматов провел лекцию о профилактике злокачественных заболеваний.

Участники выездного приема попросили организовать уборку урн на улицах Мира и Полиграфистов, восстановить дорожное покрытие и благоустроить территорию дома № 34 на улице Ильича, улучшить транспортную доступность и помочь в платежных документах. Также прозвучали вопросы по содержанию и ремонту подъездов, состоянию входных групп и перебоям с горячим водоснабжением.

«У нас поселок большой, у нас единственный автобус — семерка. Мы люди пожилые. Нам приходится несколько раз ходить в больницы, и у нас одна семерка только ходит. Через город не проедешь», — сказала Татьяна Корчагина.

Активисты «Активного долголетия» предложили организовать летнюю танцевальную площадку для хореографического коллектива «Вдохновение».