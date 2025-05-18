Администрация Чехова провела выездной прием сотрудников завода «Электрощит»

Глава городской округа Михаил Собакин посетил предприятие «Электрощит». Он пообщался с сотрудниками, ответил на волнующие их вопросы, а также осмотрел производственные мощности.

«Как наш губернатор Андрей Воробьев говорит: „В прямом диалоге поговорим, обсудим о самом наболевшем. Если получится — ответим, если не получится — возьмем определенную паузу и вернемся с ответом“», — сказал Михаил Собакин.

Глава муниципалитета осмотрел производство вместе с генеральным директором.

«Основное направление деятельности — это трансформатное производство. Здесь выделен участок для изготовления модульных источников бесперебойного питания и электрощитового оборудования», — уточнил генеральный директор Игорь Старцев.

Генеральный директор отметил, что администрация округа существенно поддерживает предприятие. Компания получает региональные гранты.

Помимо этого, «Электрощит» помогает участникам специальной военной операции.

В администрации отметили, что подобные встречи на предприятиях будут проводить и дальше, чтобы каждый житель смогут решить насущные проблемы.