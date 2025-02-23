Администрация Чехова провела выездной прием со старостами населенных пунктов

Выездной прием администрации прошел в селе Дубна. Старосты обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития и создания комфортных условий для жителей сел и деревень.

Перед встречей глава округа Михаил Собакин показал динамику работы муниципалитета за 2024 год и обозначил планы на будущий.

«В 2025 году — 22 дороги отремонтировать, две детские площадки — по губернаторской программе, 10 детских площадок будет модернизировано, четыре народные тропы, шесть адресов по уличному освещению и четыре двора», — уточнил Михаил Собакин.

Староста деревни Кармашовка озвучила ряд вопросов — от участия в проектах инициативного бюджетирования до чистки колодцев, размещения детской площадки и ремонта дороги. Большинство из них администрация муниципалитета намерена решить своими силами. Вопросы, требующие более глубокой проработки, были взяты в работу.

«На таких выездных администрациях происходит хорошее общение, в которых можно всегда извлечь пользу и положительные результаты. Я думаю, все будет хорошо. Он сделал все пометки и сказал, что поможет, посодействует в моих вопросах», — добавила староста Лариса Сорокина.

Староста деревни Радутино отметил, что Стремиловский отдел соседствует с двумя регионами — Новой Москвой и Калужской областью. Он предложил обстроить дорогу, которая свяжет поселения с соседними территориями кратчайшим путем. Глава муниципалитета Михаил Собакин отметил, что данная идея может быть перспективной, но требует более детального изучения.

«Встречи со старостами на регулярной основе стали одной из форматов наших „Выездных администраций“. Раз в месяц мы собираемся, чтобы услышать наиболее волнующие вопросы жителей. Мы не только поддерживаем наших старост, но и всегда стараемся отработать их обращения в максимально короткие сроки», — отметил Михаил Собакин.