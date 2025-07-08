Администрация Чехова провела встречу со старостами сел и деревень

В Чехове каждый месяц проходят встречи со старостами и активными жителями сел и деревень городского округа. В этот раз на мероприятии обсудили темы благоустройства территорий, состояния дорог, водоотведения и другие.

Подобные встречи проходят в рамках подписанного Соглашения с Ассоциацией старост Подмосковья. Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин предложил собравшимся сначала побеседовать на общие темы, поделиться друг с другом своими мыслями и наработками.

«А дальше можно перейти к более узким форматам, потому что здесь и представители администрации есть, и ресурсники тоже присутствуют», — отметил руководитель муниципалитета.

Участники встречи обсудили водоотведение, состояние дорог, обустройство детских площадок, установку видеонаблюдения, покос и вывоз мусора, а также отсутствие освещения.