Администрация Чехова провела встречу со старостами сел и деревень

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

В Чехове каждый месяц проходят встречи со старостами и активными жителями сел и деревень городского округа. В этот раз на мероприятии обсудили темы благоустройства территорий, состояния дорог, водоотведения и другие.

Подобные встречи проходят в рамках подписанного Соглашения с Ассоциацией старост Подмосковья. Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин предложил собравшимся сначала побеседовать на общие темы, поделиться друг с другом своими мыслями и наработками.

«А дальше можно перейти к более узким форматам, потому что здесь и представители администрации есть, и ресурсники тоже присутствуют», — отметил руководитель муниципалитета.

Участники встречи обсудили водоотведение, состояние дорог, обустройство детских площадок, установку видеонаблюдения, покос и вывоз мусора, а также отсутствие освещения.

«Начиная с прошлого года, мы подошли к проблеме комплексно и стараемся осветить сразу всю деревню целиком», — рассказал Михаил Собакин.

Отметим, что такие мероприятия помогают выявить недочеты и тут же отработать их. Подобные встречи продолжатся в муниципальном округе Чехов и дальше.

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