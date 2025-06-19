Администрация Чехова провела встречу с жителями в Ступине

В мероприятии участвовали представители Совета многоквартирных домов Подмосковья. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с коллегами из соседних муниципалитетов поговорил с жителями и обсудил волнующие их проблемы.

По инициативе губернатора Московской области Андрей Воробьева создали новый формат встреч для эффективного взаимодействия между жителями и представителями региональных ведомств. На выездной администрации помимо глав муниципалитетов и профильных заместителей жители могли задать вопросы представителям МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минэкологии, Минздрава и МТДИ, а также Фонда капитального ремонта, Мособлгаза, Мострансавто и другим.

Муниципальный округ Чехов представляли руководитель местного отделения председателей Советов многоквартирных домов Светлана Розанова, член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Николай Трофимов и председатели многоквартирных домов. Их вопросы касались содержания и капитального ремонта домов, проведения собраний собственников жилья в электронной форме и другое.

Все вопросы на этой встрече зафиксировали, на их основе приняли решения и дали поручения.