Администрация Чехова провела встречу с жителями в селе Троицкое

В селе Троицкое городского округа Чехов состоялась встреча с представителями администрации, на которой более 100 жителей села и окрестных населенных пунктов обратились с просьбами и инициативами. В ходе встречи обсуждались содержание многоквартирных домов, уличное освещение, ремонт дорог и работа общественного транспорта.

Глава округа Михаил Собакин сообщил, что жители поблагодарили медиков и сотрудников Дома культуры «Современник», при этом очень просили добавить активностей и туристических поездок в рамках проекта «Активное долголетие».

Среди других инициатив старожилы села предложили увековечить имена героев, вернувшихся с войны, на памятнике в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрация муниципалитета поддержала эту инициативу.

Также был поднят вопрос о шумной молодежи на детской площадке, что вызывает обеспокоенность у жителей. В качестве одного из решений предлагается установка дополнительных видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион».

В ходе почти двухчасовой встречи ни один вопрос не остался без внимания. Все обращения были зафиксированы в протоколе, и по каждому заявителю будут предоставлены ответы.

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