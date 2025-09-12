Администрация Чехова провела встречу с жителями в селе Молоди

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с депутатами и представителями профильных управлений и смежных структур провели прием жителей в селе Молоди. Подобные мероприятия позволяют выявить слабые места и тут же их устранить.

Традиционный формат встреч позволяет попасть на прием к главе округа, профильным заместителям, либо к специалистам различных федеральных и региональных структур без предварительной записи. «Выездную администрацию» могут также посетить жители соседних населенных пунктов муниципалитета, чтобы решить волнующие вопросы.

Жители села Молоди, поселка Мещерское и Столбовая в основном обратились по вопросу состояния проселочных дорог. Также на встрече подняли вопрос ремонта площадки рядом с клубом и организации дополнительных кружков для детей в местной школе.