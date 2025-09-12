Администрация Чехова провела встречу с жителями в селе Молоди
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с депутатами и представителями профильных управлений и смежных структур провели прием жителей в селе Молоди. Подобные мероприятия позволяют выявить слабые места и тут же их устранить.
Традиционный формат встреч позволяет попасть на прием к главе округа, профильным заместителям, либо к специалистам различных федеральных и региональных структур без предварительной записи. «Выездную администрацию» могут также посетить жители соседних населенных пунктов муниципалитета, чтобы решить волнующие вопросы.
Жители села Молоди, поселка Мещерское и Столбовая в основном обратились по вопросу состояния проселочных дорог. Также на встрече подняли вопрос ремонта площадки рядом с клубом и организации дополнительных кружков для детей в местной школе.
«Группа ребят-подростков попросила рассмотреть возможность создания в селе универсальной спортивной площадки. Дети хотят летом играть в футбол, зимой кататься на коньках, а в соседнюю Столбовую родители не всегда имеют возможность их возить для регулярных занятий спортом. Детально проработаем этот вопрос вместе с профильными специалистами и будем стремиться к его решению, тем более, когда дети сами просят помощи», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.
Специалисты профильных служб все обращения оформили в протокол и взяли в работу.