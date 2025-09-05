Администрация Чехова провела встречу с жителями в селе Дубна

Еженедельное мероприятие в формате выездной администрации прошло в селе Дубна. На вопросы жителей ответили глава округа Чехов Михаил Собакин, депутаты окружного совета, профильные заместители, а также социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» и руководитель Ассоциации ветеранов СВО.

Большая часть обращений, оставленных жителями деревень Солодовки, Ходаево и Тюфанки, касались содержания и ремонта муниципальных и региональных дорог, а также многоквартирных домов, транспортного обслуживания, здравоохранения и образования, земельно-имущественных отношений. В ходе встречи были озвучены конкретные проблемы, требующие внимания.

Так, жильцы дома № 6 села Дубна сообщила о протекающей кровле. Из-за этого, происходит постоянное подтопление подъезда и квартир. А жительница деревни Солодовка обратилась с просьбой обустроить пешеходный переход около автобусной остановки, а также провести освещение в населенном пункте.

Все полученные обращения зафиксированы и оформлены в протокол. По каждому определены ответственные лица и установлены сроки исполнения. Со всеми заявителями будет поддерживаться обратная связь.

Получить консультацию по актуальным вопросам можно не только в ходе «Выездных администраций», но и в территориальных отделах округа.