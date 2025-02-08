Администрация Чехова провела встречу с жителями в поселке Мещерское

На встрече с жителями в формате выездной администрации, которая прошла в поселке Мещерское, глава Чехова Михаил Собакин представил итоги работы за прошлый год и рассказал о планах на текущий. Собравшиеся задавали вопросы о благоустройстве территорий, ремонте дорог, содержании многоквартирных домов и другие.

Руководитель муниципалитета рассказал жителям о проектах, которые планируют реализовать в этом году в территориальном отделе Столбовая-Любучаны.

«Мы отремонтируем дорогу в Талалихино, обустроим тротуар на улице Совхозная в селе Молоди, а в Троицком обновление ждет детскую игровую площадку. Кроме того, в населенных пунктах Томарово, Красные Холмы, Ивачково на Новой улице и в Троицком на Дачной улице модернизируем освещение», — сообщил глава округа.

Он также добавил, что в амбулаториях Мещерского и Троицкого отремонтируют внутренние помещения, а на Столбовой обновят входную группу. В нескольких населенных пунктах очистят пруды и приведут в порядок контейнерные площадки.

Помимо этого, в Мещерском капитально отремонтируют котельную. Уже заключили контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а подрядчик приступил к первому этапу. Все работы завершат в последнем квартале 2025 года.

Собравшиеся на встрече жители задавали вопросы профильным специалистам. Их интересовало транспортное обслуживание, ремонт дорог, тротуаров и содержание многоквартирных домов. С вопросом обустройства остановки у храма в деревне Прохорово к главе Чехова обратилась местная жительница Наталья Сесюнина.

«Я показала все наши письма, все наши обращения. Показала все схемы наших остановок. Михаил Собакин все это посмотрел, пригласил специалиста по этому вопросу. И закралась надежда, что что-то все-таки решится», — сказала она.

Жители также попросили поощрить сантехника Андрея за добросовестное отношение к работе.