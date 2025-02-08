Администрация Чехова провела встречу с жителями в поселке Мещерское
На встрече с жителями в формате выездной администрации, которая прошла в поселке Мещерское, глава Чехова Михаил Собакин представил итоги работы за прошлый год и рассказал о планах на текущий. Собравшиеся задавали вопросы о благоустройстве территорий, ремонте дорог, содержании многоквартирных домов и другие.
Руководитель муниципалитета рассказал жителям о проектах, которые планируют реализовать в этом году в территориальном отделе Столбовая-Любучаны.
«Мы отремонтируем дорогу в Талалихино, обустроим тротуар на улице Совхозная в селе Молоди, а в Троицком обновление ждет детскую игровую площадку. Кроме того, в населенных пунктах Томарово, Красные Холмы, Ивачково на Новой улице и в Троицком на Дачной улице модернизируем освещение», — сообщил глава округа.
Он также добавил, что в амбулаториях Мещерского и Троицкого отремонтируют внутренние помещения, а на Столбовой обновят входную группу. В нескольких населенных пунктах очистят пруды и приведут в порядок контейнерные площадки.
Помимо этого, в Мещерском капитально отремонтируют котельную. Уже заключили контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а подрядчик приступил к первому этапу. Все работы завершат в последнем квартале 2025 года.
Собравшиеся на встрече жители задавали вопросы профильным специалистам. Их интересовало транспортное обслуживание, ремонт дорог, тротуаров и содержание многоквартирных домов. С вопросом обустройства остановки у храма в деревне Прохорово к главе Чехова обратилась местная жительница Наталья Сесюнина.
«Я показала все наши письма, все наши обращения. Показала все схемы наших остановок. Михаил Собакин все это посмотрел, пригласил специалиста по этому вопросу. И закралась надежда, что что-то все-таки решится», — сказала она.
Жители также попросили поощрить сантехника Андрея за добросовестное отношение к работе.
Все поступившие обращения зафиксировали и оформили в протокол, по ним определят исполнителей и установят сроки. Проконсультироваться у профильных специалистов можно не только во время личных приемов в формате выездных администраций, но обратившись в территориальные отделы.
Территориальный отдел Столбовая-Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: +7 (49-67) 24-32-46.
Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: +7 (49-64) 24-91-17.
Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (49-67) 24-14-12.