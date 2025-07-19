Администрация Чехова провела встречу с жителями в поселке Любучаны
Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Любучаны муниципального округа Чехов. Жители этого и близлежащих населенных пунктов смогли задать профильным специалистам все интересующие их вопросы.
На встрече затронули темы восстановления дорожного покрытия, благоустройства территории у дома № 10 на Заводской улице, транспортной доступности и другие. Жителей волновали также вопросы, касающиеся содержания и ремонта подъездов, утепления торцов дома, обновления кровли и устранения течи, отсыпки дорог, организации разворотных площадок и обустройства освещения.
«Обратилась с проблемой благоустройства территории возле подъезда. Очень большие ямы на дорогах, по которым невозможно ни ездить, ни ходить. Обратились к представителям администрации, обещали в ближайшее время устранить», — рассказала местная жительница Елена.
Все озвученные на мероприятии обращения оформили в протокол и взяли в работу.
«Встреча очень понравилась, потому что можно задать вопрос лично и быстро получить ответ», — поделилась участница мероприятия Елена.
Отметим, жители могут обратиться за консультацией в территориальные отделы. В Чехове подразделение работает в доме № 13Б на улице Полиграфистов, связаться со специалистами можно по телефону 8 (496) 726-91-52. В селе Троицкое посетителей принимают по будням в доме № 4/1 или по телефону: 8 (496) 724-32-46. Стремиловское подразделение работает в селе Дубна в доме № 30 на втором этаже в кабинете № 230. Туда можно позвонить по номеру телефона: 8 (496) 424-91-17. Баранцевский отдел открыт в селе Новый Быт на Новой улице в доме № 8А на втором этаже. Вопросы принимают по телефону: 8 (496) 724-14-12.