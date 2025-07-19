Администрация Чехова провела встречу с жителями в поселке Любучаны

Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Любучаны муниципального округа Чехов. Жители этого и близлежащих населенных пунктов смогли задать профильным специалистам все интересующие их вопросы.

На встрече затронули темы восстановления дорожного покрытия, благоустройства территории у дома № 10 на Заводской улице, транспортной доступности и другие. Жителей волновали также вопросы, касающиеся содержания и ремонта подъездов, утепления торцов дома, обновления кровли и устранения течи, отсыпки дорог, организации разворотных площадок и обустройства освещения.

«Обратилась с проблемой благоустройства территории возле подъезда. Очень большие ямы на дорогах, по которым невозможно ни ездить, ни ходить. Обратились к представителям администрации, обещали в ближайшее время устранить», — рассказала местная жительница Елена.

Все озвученные на мероприятии обращения оформили в протокол и взяли в работу.

«Встреча очень понравилась, потому что можно задать вопрос лично и быстро получить ответ», — поделилась участница мероприятия Елена.