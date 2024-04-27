Администрация Чехова провела встречу с жителями села Троицкое | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 08:21 Администрация Чехова провела встречу с жителями села Троицкое Телеканал «360»

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Более 80 вопросов задали жители села Троицкое на выездной администрации. Глава Чехова и его заместители обсудили ремонт дорог и кровель, организацию автобусного движения, работу местной амбулатории и другие темы.

Выездной прием прошел в местном Доме культуры «Современник». Перед встречей с жителями глава городского округа Чехов Михаил Собакин обошел центральную часть села и поручил устранить недочеты.

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«Асфальт провалился, дети могут провалиться. Здесь уже помойку устроили. Давайте мы сегодня мусор уже уберем, а до конца недели яму отремонтируем. Сверху в план поставим восстановление бордюров», — сказал руководитель муниципалитета.

В селе более 20 многоэтажек и несколько сотен коттеджей и дачных участков. Население Троицкого — более пяти тысяч человек. Задать свои вопросы специалистам администрации пришли самые активные из них. Например, жители СНТ «Надежда» попросили главу округа присоединить их товарищество к землям поселения.

«Глава дал положительный ответ. Надо нам провести собрание собственников, и на этом собрании вопрос будет решен», — поделилась жительница села Троицкое Татьяна Дьякова.

За вечер было задано более 80 вопросов. Одновременно работали 15 специалистов по разным направлениям. Все обращения жителей будут решены. Если вопрос требует дополнительной проработки, заявителей по телефону оповестят о его решении.

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