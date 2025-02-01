Администрация Чехова провела встречу с жителями села Шарапово
Выездная встреча главы Чехова Михаила Собакина и его заместителей с жителями прошла в селе Шарапово. На мероприятии обсудили вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и детских площадок.
Один из местных жителей обратился к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину с вопросом устранения протечки в подвале дома.
«У нас в третьем доме течет вода. Там сейчас кошмар, что творится. Я спускался в подвал, там примерно сантиметров 20 стоит воды, комаров немерено», — рассказал он.
Глава Чехова тут же предложил варианты решения проблемы.
«Если удобно днем, то приедут с вами, если днем не совсем удобно, то приедут без вас, но отчет обязательно предоставят. Естественно, с приглашением управляющей компании и всех остальных», — ответил он.
Еще одна жительница села Лилия Пехтерева задала вопрос о ремонте дороги.
«Нам хотелось бы, чтобы сделали капремонт дороги, но доделали ямочный ремонт», — сказала Пехтерева.
Участнице встречи пообещали, что ямочный ремонт сделают точно, а вопрос проведения капитального ремонта необходимо уточнить, поскольку списки по объектам на этот год уже составили.
На мероприятии Михаил Собакин представил собравшимся планы по благоустройству и завершению реконструкции общественных объектов на текущий год.
«По весне мы с вами откроем уже современный фонтан, который будет отвечать всем пожеланиям», — поделился глава Чехова.
Каждого жителя на выездной встрече выслушали, все вопросы зафиксировали и уже начали работать над их решением.