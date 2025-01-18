Администрация Чехова провела встречу с жителями села Новый Быт

Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Новый Быт. Большинство вопросов жителей касались тем газификации и благоустройства.

На мероприятие приехали глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и его профильные заместители. Один из жителей задал вопрос про благоустройство дороги после недавно проведенной газификации.

«Мы получили положительный ответ на свое заявление. В этом году у нас в рамках работ по благоустройству будет отсыпка дорожного полотна. А на следующий год мы будем включены в список капитального ремонта», — отметила староста деревни Бершово Алла Каширская.