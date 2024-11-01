Администрация Чехова провела встречу с жителями села Дубна

В селе Дубна городского округа Чехов состоялась встреча жителей с администрацией. Более 70 жителей села и окрестных населенных пунктов смогли обратиться с вопросами и предложениями к представителям местной власти.

Одним из ключевых обращений стало предложение Натальи Алексеевны из деревни Игумново. Она попросила главу округа организовать освещение на промежуточном участке дороги, ведущей к частным домовладениям. В результате данное предложение будет включено в программу «Светлый город».

Жители Солодовки, Горелова, Лопино и микрорайонов города также подняли важные вопросы, касающиеся содержания домов, обустройства дорог, контейнерных площадок и благоустройства территорий. Михаил Собакин, глава округа, уделил особое внимание теме здравоохранения, в частности обеспечению льготными лекарствами.

Все обращения были зафиксированы в протоколе и взяты в работу. Представители администрации обещали держать заявителей в курсе промежуточных и окончательных результатов.

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