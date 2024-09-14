Администрация Чехова провела встречу с жителями поселка Васькино

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Васькино. Специалисты ответили на вопросы жителей о транспортной доступности, размещении контейнерной площадки и обслуживании жилых домов.

Более 70 жителей пришли на встречу с представителями администрации Чехова. В ней также поучаствовали заместитель главы городского округа Артем Попов, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений, представители смежных отраслей, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Жители задали более 90 вопросов. Они касались темы транспорта, расположения контейнерной площадки, содержания и ремонта дорог, обслуживания многоквартирных домов, освещения улиц и медицинского обслуживания.

Ряд вопросов решили на месте, остальные взяли в работу. Встреча прошла по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина.

Проконсультироваться жители могут не только в формате выездной администрации, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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