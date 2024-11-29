Администрация Чехова провела встречу с жителями деревни Кулаково

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел встречу с активными жителями деревни Кулаково. На встрече присутствовали представители управления благоустройства, МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью.

Алексей Родин подчеркнул, что основной темой встречи стала возможность обустройства дренажной системы вблизи спортивной и детской площадок. Поскольку только совместные усилия позволяют эффективно решать возникающие вопросы, участники встречи подробно обсудили существующую проблему и рассмотрели возможные пути ее решения.

Кроме того, жители подняли вопрос, связанный с установкой искусственной дорожной неровности на региональной дороге. Для оценки необходимости выполнения таких работ этот вопрос будет включен в повестку ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

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