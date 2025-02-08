Администрация Чехова провела встречу с предпринимателями округа

Первое в этом году заседание совета директоров компаний прошло в муниципальном округе Чехов. Главными на встрече стали вопросы развития промышленности и предпринимательства, привлечения инвестиций, а также изменения в налоговом и миграционном законодательстве в этом году.

На мероприятии собрались глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации муниципалитета и руководители крупнейших предприятий округа.

«Мы расскажем о мерах поддержки, которые мы можем и обязаны оказать нашим предпринимателям», — отметил в начале встречи Михаил Собакин.

В Московской области реализуют программу «Новая экономика Подмосковья», которую инициировал губернатор Андрей Воробьев. Благодаря проекту предприниматели региона могут получить государственную поддержку. Так, в прошлом году из бюджета региона выделили помощь таким компаниям, как: «Производственное объединение Любучанский завод пластмасс», «ТА РУС», «ПК Печагин», «ТД Современные материалы» и «Андэмика». Органы местного самоуправления сопровождают предприятия с момента подачи заявки до получения господдержки.

С начала года в налоговое законодательство внесли некоторые изменения. Например, для сдавших нормы ГТО и прошедших диспансеризацию, ввели налоговый вычет. Помимо этого, предусмотрели льготы для участников специальной военной операции.

Нововведения коснулись и миграционного законодательства: в Московской области ввели ограничения на работу мигрантов в некоторых отраслях, а также ужесточили контроль за соблюдением законодательства. За нарушения правил работодатели могут столкнуться со штрафом до одного миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок от 14 до 90 суток. Об этом на заседании рассказал начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по муниципальному округу Чехов Владимир Иванов.