Администрация Чехова провела прямой эфир с жителями на тему здравоохранения

Глава городского округа Михаил Собакин обсудил с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым ключевые темы здравоохранения. Одним из главных вопросов стали доступность записи на прием к врачам и сокращение очередей на сдачу анализов.

Как отметил Андрей Попов, записаться на прием можно несколькими способами: через портал пациента, по телефону 112 или с помощью администратора в поликлинике, который также может воспользоваться инфоматом.

Для улучшения качества лабораторных исследований в больнице микрорайона Венюково было установлено новое оборудование. Это позволит проводить анализы ежедневно и круглосуточно. Сейчас ведется дооснащение лаборатории расходными материалами и согласование графиков работы специалистов.

Еще одной актуальной проблемой остается обеспечение льготными лекарствами. Как пояснил Михаил Собакин, больница ежегодно формирует заявку в Министерство здравоохранения Московской области на основе количества пациентов, имеющих право на льготы. После закупки препаратов их распределением занимается Мособлмедсервис. Однако иногда возникают перебои с поставками лекарств из-за проблем у производителей, что приводит к их временному отсутствию в аптечной сети. В таких случаях администрация больницы старается оперативно решать вопрос индивидуально.

Также активно ведется работа по привлечению новых специалистов. За последнее время в Чеховскую больницу устроились 38 медиков, включая хирурга, кардиолога, невролога, эндокринолога, онколога, стоматолога, травматолога-ортопеда, анестезиолога-реаниматолога, педиатров и терапевтов. Для привлечения кадров используются как региональные программы, так и муниципальные меры поддержки.