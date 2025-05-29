Администрация Чехова поможет пострадавшим от налета БПЛА жителям

Муниципальный округ Чехов пострадал от массированной атаки беспилотников на Подмосковье, из-за чего сгорело три дома в селе Троицкое. На внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили помощь пострадавшим людям.

На заседании утвердили план мероприятий по оказанию помощи профильными специалистами. Сотрудникам дали поручение в ближайшее время вывезти мусор, привести территорию в порядок, оказать содействие в подготовке и подаче заявлений для возмещения причиненного ущерба и обеспечить помощь в восстановлении документов.

Также на встрече рассмотрели пожароопасную ситуацию в округе. Недавно в деревне Захарково случился пожар сухих лесных остатков на площади 600 квадратных метров. Чеховского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали возгорание. В тушении стихийного бедствия приняли участие 35 человек личного состава.

Силовые и надзорные структуры будут усиливать контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.