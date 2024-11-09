Администрация Чехова подписала соглашение с Ассоциацией старост

Во дворце культуры «Дружба» администрация городского округа Чехов подписала с Ассоциацией старост соглашение о взаимодействии. Сегодня в муниципалитете работают 72 старосты и 38 инициативных жителя.

Основная цель соглашения о взаимодействии между администрацией Чехова и Ассоциацией старост — наладить более тесное сотрудничество и сделать старост эффективными посредниками между людьми и органами власти.

«Вы все прекрасно знаете, что на нашей территории вы являетесь теми людьми, на которых и администрация может опереться для того, чтобы понять и настрой, и желания, и переживания наших жителей. Ну и, соответственно, также жители могут на вас опереться и получить плотное взаимодействие с администрацией», — подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В рамках соглашения предусмотрели выездные встречи администрации округа с участием старост и представителей министерств, прием старост в администрации в специально отведенный день, отдельный прием старост с коллективным обращениями жителей на выездных мероприятиях, а также специальную маркировку обращений для их приоритетного рассмотрения.

«Я очень рада, что оно приурочено к такому празднику — 4 ноября, день объединения. Наша деревня меняется к лучшему. Мы считаем, что если мы подпишем это соглашение, мы научимся новому, мы объединимся вместе с администрацией городского округа», — отметила жительница деревни Васькино Мария Стойнова.