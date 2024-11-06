Администрация Чехова подписала соглашение с Ассоциацией старост Подмосковья

Соглашение о взаимодействии подписали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель Ассоциации старост Федор Степанов. Документ позволит регламентировать взаимоотношения руководителей населенных пунктов и жителей с органами местного самоуправления.

В Чехове работают 72 старосты и 38 инициативных жителей. Администрация округа взаимодействует с ними и проводит регулярные встречи, чтобы оперативно решать вопросы на местах.

Соглашение позволит реализовать идеи жителей населенных пунктов. Например, проводить выездные встречи с представителями администрации и министерств, организовывать приемы старост в определенные дни. Отдельно будет создана специальная маркировка обращений в муниципальном центре управления регионом для приоритетного рассмотрения.

«Подписанный документ позволит нам более чутко реагировать на актуальные запросы и потребности жителей сельских населенных пунктов. Мы нацелены на открытый канал общения, и старосты играют в этом процессе ключевую роль», — подчеркнул Михаил Собакин.

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