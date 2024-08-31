Администрация Чехова отправила гумпомощь эвакуированным жителям Курска

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев и сотрудники подведомственных управлений администрации организовали отправку гуманитарной помощи жителям Курской области, которых временно разместили в Подмосковье. Они проживают в детских лагерях и санаториях региона.

Муниципалитеты Подмосковья продолжают принимать жителей Курской области, которые пострадали от атаки Вооруженных сил Украины. Их размещают в детских лагерях и санаториях по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Заместитель главы городского округа передал предметы первой необходимости, продукты питания, средства личной гигиены, посуду и другие принадлежности для эвакуированных жителей. Помощь доставили в пункты временного прибывания.

«Подобные гуманитарные акции являются проявлением солидарности и взаимовыручки, что особенно важно в трудные времена. Жители Подмосковья всегда готовы прийти на помощь своим соотечественникам!» — отметил заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

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