Администрация Богородского округа усилила защиту рек Малиновки и Вьюнки

Сотрудниками администрации Богородского округа проведены обследования в связи с обращениями жителей о загрязнении рек Малиновки и Вьюнки. Установлены признаки загрязнения, выявлены три источника сброса сточных вод в безымянный ручей, впадающий в Малиновку, а затем во Вьюнку: коллектор с земельного участка компании «НИИЭИ» сброс жидкости белого цвета с территории «Эльф Филлинг», коллектор с территории предприятия «Гарант-логистик».

Администрацией направлены обращения в Минэкологии Московской области, Росприроднадзор, МУ МВД России «Ногинское», а также информация в Ногинскую городскую прокуратуру. Проведены отборы проб воды (20 марта, 7 апреля, 10 июня 2025 года) для расчета ущерба. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РФ, сотрудники администрации участвуют в следственных действиях.

Очистные сооружения города Электроугли (постройки 1973 года, эксплуатируются ООО «Богородские коммунальные системы») имеют высокий износ, но поддерживаются в работоспособном состоянии. Проведены первоочередные работы: очистка отстойников, замена задвижек, завоз активного ила и другие. Большая часть мероприятий выполнена в прошлом году, контроль за ситуацией продолжается.

В настоящее время администрацией Богородского округа подготовлен и направлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области комплект документов для включения мероприятия «Капитальный ремонт очистных сооружений в городе Электроугли» в государственную программу. Администрация принимает исчерпывающие меры для недопущения загрязнения реки Малиновки.