Администрация Богородского округа провела встречу с жителями в Электроуглях

Выездная встреча администрации с жителями города и микрорайона Светлый прошла в Электроуглях. На повестку была вынесена актуальная тема — вопросы здравоохранения.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено кадровому обеспечению медицинских специалистов узкого профиля. Все вакансии регулярно размещаются на официальных сайтах Богородского округа и в средствах массовой информации.

На встрече присутствовали заместитель главы Богородского округа Олег Шойко, главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц, депутат окружного совета Олег Кобляков. Активную аудиторию собрала председатель совета ветеранов Электроуглей Галина Козырева.

В Богородском округе разработан комплекс мер социальной поддержки, направленных на привлечение квалифицированных специалистов. Речь идет о предоставлении служебного жилья врачам, приехавшим из других регионов. Медикам также выделяют земельные участки. Предусмотрена ежемесячная компенсация расходов, связанных с арендой жилья. Впервые трудоустроенным врачам полагается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей ежемесячно в течение трехлетнего периода.

На встрече также обсудили темы, касающиеся записи к специалистам, проблемные вопросы по предоставлению льготных лекарственных препаратов. Все обращения были рассмотрены, а некоторые вопросы решены сразу же на месте.