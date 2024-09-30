Администрация Богородского округа помогла сироте отремонтировать квартиру

Молодому человеку из Богородского округа отремонтировали квартиру и подарили холодильник. С просьбой о помощи Кириллу Боровикову обратились неравнодушные жители.

Житель Богородского городского округа Кирилл Боровиков попал в трудную жизненную ситуацию: ему требовалась помощь в ремонте квартиры. С такой просьбой в администрацию обратились неравнодушные жители.

«Квартира находилась в ужасном состоянии: сгнили полы, не было окон, была полная антисанитария. Мы отремонтировали квартиру, обеспечили первичными бытовыми нуждами. Дальше будем помогать парню, стараться, чтобы он развивался и получил образование, а позже устроился на работу», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Парню помогли и в организации быта, решении юридических и иных вопросов. Депутатский корпус приобрел Кириллу новый холодильник. На днях депутат Богородского городского округа Екатерина Щербакова передала молодому человеку подарок.

Благодаря активному участию общественности Кирилл Боровиков получил возможность начать новую главу своей жизни.