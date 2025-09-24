Администрация Богородского округ провела встречу с жителями Старой Купавны

На этой неделе специалисты управления благоустройства администрации Богородского округа провели встречу с жителями города Старая Купавна у домов № 2 и № 4 на Октябрьской улице и вблизи дома № 45 на Московской улице. Собравшиеся обсудили комплексное благоустройство дворовых территорий.

Жители обозначили несколько вопросов. А именно: установка шлагбаума, уборка старых гаражей, изменение траекторий тротуаров. Некоторые вопросы удалось решить непосредственно на встрече, а часть взяли в работу профильные специалисты, по ним обязательно дадут обратную связь.

Так, прямо на встрече жителям разъяснили, как можно осуществить установку шлагбаума. Что касается тротуара, то подрядчику дали команду переделать его в течение ближайших пяти-шести дней.

Такой выездной формат встреч с жителями уже зарекомендовал себя положительно. Он дает участникам возможность на месте решать многие вопросы, информировать горожан обо всех новшествах и изменениях в жизни Богородского округа.