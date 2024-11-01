Администрация Балашихи взяла в работу первые обращения жителей в ноябре

Заместители главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский и Кирилл Тимашков обошли ряд микрорайонов и встретились с их жильцами. Они зафиксировали все пожелания собственников и взяли их на личный контроль.

Во время обхода инициативные жители попросили администрацию отремонтировать тротуар на улице Орджоникидзе в сторону микрорайона Авиаторов. Пожелание по новому асфальту прозвучало и от жильцов улицы Летной: оно касается пешеходного перехода в сторону школы № 26. На улице Трубецкой зафиксированы сбои при подаче холодной воды в 110-м доме.

Все эти обращения Дмитрий Варнавский взял на личный контроль. Заместитель главы совместно с представителями профильных управлений администрации, управляющих компаний и МБУ «Благоустройство-Балашиха» также совершил обход по улицам Зеленая и Третьяка, а также по бульвар Нестерова и микрорайону Северный.

Заместитель главы Кирилл Тимашков проверил содержание территории в микрорайоне Саввино и селе Новый Милет. Кроме того, по многочисленными обращениям встретится с дольщиками домов на улице Соловьева в ЖК «Леоновский парк».

Подобные обходы происходят в Балашихе регулярно. На них жители могут напрямую задать свои вопросы представителю администрации и профильному ведомству.

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