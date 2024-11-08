Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании

Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова посетила авиационную корпорацию «Рубин», чтобы встретиться с сотрудниками организации. В мероприятии приняли участие свыше 20 работников.

Встречу также посетили профильные специалисты администрации Балашихи. Вместе с замглавы округа они ответили на вопросы, касающиеся дорог и транспорта, медицины, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и образования, культуры.

По словам замглавы Балашихи Ирины Шведовой, выездную встречу провели повторно. Впервые комиссия побывала на предприятии в сентябре этого года.

«Так как численность сотрудников „Рубина“ большая, в прошлый раз не успели всех охватить, поэтому снова принимаем вопросы для дальнейшей работы», — пояснила она.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов муниципалитета. Подобные встречи позволяют горожанам напрямую обращаться со своими вопросами к профильным специалистам.

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