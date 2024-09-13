Администрация Балашихи провела выездную встречу на предприятии «Криогенмаш»

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Выездной прием администрации городского округа Балашиха прошел на предприятии «Криогенмаш». Сотрудники смогли задать вопросы заместителю главы муниципалитета Ирине Шведовой.

Всего участие в встрече приняли 30 сотрудников предприятия. Многие смогли решить свои вопросы из разных сфер жизни: медицина, жилищно-коммунальные хозяйство, благоустройство, транспорт, образование, спорт и культура.

«Такой формат встреч имеет хороший отклик. Мы получаем качественную обратную связь. Сотрудники предприятия смогли сегодня напрямую обсудить волнующие вопросы по разным сферам. Все обращения зафиксированы и взяты в работу профильными специалистами», — сказала Шведова.

Информацию о следующей встрече будет опубликована в социальных сетях администрации округа.

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