Администрация Балашихи провела выездную встречу на предприятии «Криогенмаш»
Выездной прием администрации городского округа Балашиха прошел на предприятии «Криогенмаш». Сотрудники смогли задать вопросы заместителю главы муниципалитета Ирине Шведовой.
Всего участие в встрече приняли 30 сотрудников предприятия. Многие смогли решить свои вопросы из разных сфер жизни: медицина, жилищно-коммунальные хозяйство, благоустройство, транспорт, образование, спорт и культура.
«Такой формат встреч имеет хороший отклик. Мы получаем качественную обратную связь. Сотрудники предприятия смогли сегодня напрямую обсудить волнующие вопросы по разным сферам. Все обращения зафиксированы и взяты в работу профильными специалистами», — сказала Шведова.
Информацию о следующей встрече будет опубликована в социальных сетях администрации округа.
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