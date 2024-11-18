Администрация Балашихи провела выездной прием жителей Нового Павлина

На встречу также пришли заместитель председателя Совета депутатов Александр Евсюткин, депутат Сергей Щукин, а также представители управлений администрации города.

Основные вопросы на встрече — содержание общественных территорий и многоквартирных домов, готовность управляющих компаний к зиме и благоустройство микрорайона.

«Мы регулярно проводим подобные встречи с жителями. Основными их темами становятся различные сферы жизни нашего города — от здравоохранения до ЖКХ. Вопросы касаются и транспортной инфраструктуры, и отопления в домах, и содержания, уборки территории. Такие встречи мы анонсируем в социальных сетях, чтобы жители откликались и давали на встречах обратную связь по тем или иным проблемам», — сказал Михаил Объедков.

Глава Балашихи Сергей Юров поручил регулярно встречаться с жителями микрорайонов, при этом на вопросы также должны отвечать представители управляющих компаний и администрации.

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