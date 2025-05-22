Администрация Балашихи провела встречу с жителями ЖК «Пехра»

В школе № 27 на улице Яганова состоялась встреча с жителями Балашихи, посвященная актуальным вопросам работы управляющей компании и улучшения транспортной инфраструктуры. Мероприятие прошло в формате выездной администрации с участием представителей профильных управлений городского округа.

Жилой комплекс активно развивается: здесь уже открыты новая школа и детский сад, создающие комфортные условия для семей. Однако жителей волнуют проблемы, связанные с деятельностью управляющей компании и транспортной доступностью. Особое внимание уделили строительству моста через реку Пехорка, который соединит район с улицей Звездной, а также прокладке дороги между улицами Трубецкой и Звездной для улучшения транзитного движения.

«Мы понимаем важность этих вопросов для жителей. Совместно с застройщиком и управляющей компанией мы проработаем решения и предложим конкретные шаги», — подчеркнул представитель администрации Дмитрий Варнавский.

Все пожелания и замечания жителей были занесены в протокол для дальнейшего рассмотрения и реализации. Такие встречи, инициированные главой Балашихи Сергеем Юровым, проводятся регулярно в разных районах города. Формат выездной администрации позволяет горожанам напрямую обсудить проблемы с заместителями главы и руководителями профильных управлений, получая оперативные ответы и решения.