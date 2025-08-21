Администрация Балашихи провела встречу с жителями в микрорайоне Железнодорожный

В Общественно-политическом центре микрорайона Железнодорожный состоялся очередной выездной прием администрации городского округа Балашиха. Жители получили возможность задать вопросы представителям всех управлений администрации, охватывающих ключевые сферы жизни города — от ЖКХ и транспорта до здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ключевым событием дня стала встреча, посвященная развитию станции МЦД «Железнодорожная». На вопросы жителей подробно отвечали профильный заместитель главы Балашихи Алексей Ковалев, а также представители МЦД и РЖД.

«Этот формат позволяет жителям напрямую общаться со специалистами. Вопросы решаются либо на месте, либо берутся в работу для дальнейшего рассмотрения с предоставлением ответа», — отметил Михаил Объедков.

Сейчас завершается монтаж третьей платформы, открыть ее должны в конце августа. Это позволит организовать централизованный доступ к платформам через вокзал, исключив необходимость использования транзитного моста, который останется для связи южной и северной частей города.

Также в здании вокзала появится теплая зона для комфортного ожидания поездов в холодное время года. Четвертую платформу демонтируют и перестроят по современным стандартам. В планах на второй квартал 2026 года — запуск северного вестибюля.

В ходе обсуждения жители подняли важные темы: организацию санитарной зоны, обустройство парка экипировки поездов, строительство парковки, благоустройство прилегающей территории и обеспечение безопасности для пассажиров и жителей близлежащих домов. Все вопросы зафиксировали, а представители администрации и РЖД заверили, что их учтут в дальнейшей работе.