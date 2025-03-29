Администрация Балашихи провела встречу с жителями микрорайона Дзержинский

Заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский провел встречу с жителями микрорайона Дзержинский в формате выездной администрации. Собравшиеся обсудили вопросы транспортного обслуживания и благоустройства города.

Мероприятие с участием представителей профильных управлений администрации Балашихи прошло в школе № 16 имени Александра Сережникова. Одним из ключевых вопросов встречи стало функционирование маршрутного транспорта.

В декабре 2024 года произошел переход от частных перевозчиков к «Мострансавто», необходимо было обновить автобусный парк и откорректировать маршруты. В частности, в Балашихе ввели новые направления, например № 51 К, который связывает станцию «Балашиха-2», микрорайон Южный и Агрогородок.

На мероприятии также обсудили вопросы благоустройства микрорайона и планы проведения весенней уборки и озеленения. Все озвученные жителями замечания и предложения зафиксировали в протоколе для дальнейшей проработки профильными службами администрации.

Отметим, что такие встречи с жителями разных районов города в формате выездной администрации проводят по поручению главы Балашихи Сергея Юрова регулярно. Участники могут задать все интересующие вопросы напрямую его заместителям, руководителям профильных управлений администрации и управляющих организаций в режиме одного окна.