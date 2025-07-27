Администрация Балашихи провела встречу с жителями микрорайона 1 Мая

По поручению заместителя главы городского округа Балашиха Максима Сидоркина, начальник управления благоустройства Юлия Левковская провела встречу с жителями микрорайона 1 Мая. Основной темой обсуждения стал вопрос устройства участка пешеходной коммуникации вблизи школы № 33.
Во время обсуждения участники акцентировали внимание на необходимости устройства и ремонта альтернативных дорожек на прилегающей к учебному заведению территории. Собравшиеся высказали свои предложения и замечания, которые тщательно проработают в управлении благоустройства.
Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что встречи в формате выездной администрации проводят с жителями разных районов города для того, чтобы обеспечить открытый диалог между властью и населением. Участие заместителей главы Балашихи, руководителей профильных управлений администрации и управляющих организаций позволяет горожанам озвучивать свои вопросы профильным специалистам в режиме одного окна и решать проблемы более оперативно.
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