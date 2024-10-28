Администрация Балашихи провела встречу с сотрудниками инженерного института

Встреча в формате выездной администрации прошла в научно-исследовательском инженерном институте в Балашихе. На ней обсудили вопросы, касающиеся ремонта дорог, работы общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

В мероприятии поучаствовали заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова, а также специалисты профильных управлений администрации муниципалитета.

Более 50 сотрудников предприятия смогли задать вопросы из сфер образования, спорта, культуры, строительного комплекса и других.

«Мы проводим такие встречи с сотрудниками предприятий регулярно и получаем обратную связь. Сегодня нам задали много вопросов по отоплению, дорогам и транспорту, образованию, ЖКХ и другим. Все обращения приняли и взяли в дальнейшую работу», — прокомментировала Ирина Шведова.

Отметим, что такие встречи проводят в округе регулярно по поручению главы Балашихи Сергея Юрова.

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