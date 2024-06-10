Администрация Балашихи передала Донецку микроавтобус

Президент одного из Подмосковных отделений российского мотоклуба «Ночные волки» Николай Клименко привез автобус в социальный детский Центр в Донецкой Народной Республике. На нем дети смогут безопасно передвигаться по городу. Воспитанники и руководство детского дома поблагодарили за полезный подарок.

Учреждению требовалась помощь в перевозке детей. При поступлении в центр им нужно проходить медицинские осмотры в больницах города. Существующие средства передвижения устарели. Автобус, отправленный из Балашихи, соответствует всем актуальным требованиям, в том числе требованиям безопасности.

«Примите от нас искреннюю благодарность за неоценимую помощь нашим детям. Пусть ваша доброта вернется втройне. Счастья вам, процветания, достижения намеченных целей и всех благ!» — прокомментировали сотрудники центра.

Напомним, что проверка качества обслуживания пассажиров автобусов проводится регулярно по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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