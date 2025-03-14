Администрация Балашихи обсудила сотрудничество с ведущим вузом страны

Представители управления образования Балашихи посетили Российский экономический университет имени Георгия Плеханова в Москве. Ведущий научный сотрудник вуза Сергей Старостин провел для делегации экскурсию по кампусу и показал музей.

В Москве прошел круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества образовательных организаций, бизнес-сообщества и администрации Балашихи с Высшей школой менеджмента Российского экономического университета имени Георгия Плеханова. Ведущая круглого стола, директор Высшей школы менеджмента Ирина Калинина рассказала собравшимся о проведении профориентационных мероприятий для школьников и возможности открытия в Балашихе образовательной площадки для повышения квалификации руководителей предприятий и организаций.

Начальник Управления по образованию Балашихи Александра Зубова отметила, что за последние пять лет более 300 выпускников школ города поступили в Российский экономический университет имени Георгия Плеханова. Взаимодействие с Высшей школой менеджмента происходит через различные форматы, включая просветительские родительские собрания, Дни открытых дверей, выездные семинары на базе «Земской гимназии» и каникулы «Неделя в Плехановке». В дальнейшем планируют расширить сотрудничество и увеличить количество образовательных учреждений — базовых площадок.

Российский экономический университет имени Георгия Плеханова, основанный в 1907 году, — ведущий экономический вуз России. Университет предлагает широкий спектр образовательных программ, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, а также активно сотрудничает с различными образовательными и научными учреждениями.