Администрации Химок встретится с жителями микрорайона Подрезково 17 декабря

В микрорайоне Подрезково в Химках 17 декабря состоится очередная выездная администрация, которая пройдет с 18:00 до 20:00 в школе № 20 по адресу: Школьная улица, дом № 2. Это мероприятие предоставляет жителям уникальную возможность напрямую обратиться к представителям власти и профильных служб города.

Гражданам рекомендуется заранее подготовить список вопросов, касающихся различных аспектов городской жизни, таких как благоустройство, городская инфраструктура и социальные услуги. В числе главных тем благоустройство дворов и улиц, ремонт дорог и тротуаров, обустройство детских площадок и спортивных зон, работа коммунальных служб и уборка территорий и развитие социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и поликлиники.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул важность подобных мероприятий как открытого диалога с жителями. Он отметил, что это отличная возможность услышать мнение каждого и совместно найти решения существующих проблем.