Администрации Балашихи провела прием жителей по вопросам социальных выплат

В рамках декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», в общественной приемной местного отделения состоялась встреча с начальником отдела социального развития администрации городского округа Балашиха Еленой Щипановой. Жители имели возможность задать ей вопросы, касающиеся работы системы здравоохранения и социальных выплат.

С 1 декабря в общественных приемных Балашихи проводятся тематические приемы, посвященные вопросам ЖКХ, образования, здравоохранения и другим актуальным темам. Для представителей партии важно не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять вопросы, которые требуют системного подхода.

«Все заданные в ходе приема вопросы были проработаны, и на них даны развернутые ответы. Жители поблагодарили за консультацию», — отметила Елена Щипанова.

Приемы граждан будут проходить до 10 декабря, и каждый желающий сможет получить ответы на интересующие его вопросы.

С 1 декабря в общественных приемных Балашихи проводятся тематические приемы, посвященные вопросам ЖКХ, образования, здравоохранения и другим актуальным темам. Для представителей партии важно не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять вопросы, которые требуют системного подхода.

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