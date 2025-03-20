Администрации 5 округов Подмосковья организовали выездной прием в Химках

Пять городов Подмосковья приняли участие в кустовом выездном приеме. На вопросы ответили специалисты региональных министерств и администраций Лобни, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны и Талдома.

Встрече прошла в фойе стадиона «Арена Химки».

«Мы каждую неделю встречаемся с населением на местах, во всех микрорайонах. Предметно обсуждаем волнующие вопросы, детально разбираемся в проблемах, ищем совместные пути решения. Для более детальной проработки вопросов создан такой, межмуниципальный формат встреч с жителями», — обратилась к участникам кустовой администрации Елена Землякова.

Основная часть вопросов касалась капитальных ремонтов в многоквартирных домах.

«Сейчас программа обновления источников систем теплоснабжения в домах нам понятна, она реализуется с прошлого года и будет реализовываться до 2028 года. На первый план выходит, конечно же, такая же программа по модернизации источников и сетей водоотведения в домах», — прокомментировала председатель Координационного совета Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

В итоге приняли 50 обращений от жителей Химок, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Талдома и Лобни.

«Все региональные ведомства и службы в одном месте, задать свой вопрос и получить ответ или общий алгоритм его решения можно получить в течении 5-10 минут. Каждое обращение будет проработано и вернемся со вторым касанием к нашим жителям», — сказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Кустовая администрация — это расширенный формат еженедельных встреч с жителями в микрорайонах, в которых участвуют соседние муниципалитеты и профильные министерства Подмосковья.